Военнослужащие группировки войск «Север» в течение суток уничтожили 39 пунктов управления беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ) и 61 тяжёлый боевой квадрокоптер противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

Также выявлены и уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Бетон», 187 БПЛА самолётного типа, 14 наземных робототехнических комплексов, а также девять складов боеприпасов и материальных средств противника.

Ранее в зоне специальной военной операции добровольцам отряда «БАРС-22» вручили государственные и ведомственные награды. Военнослужащие получили медали «За отвагу», «За храбрость» и знаки отличия «Воин-доброволец». Бойцы отряда «БАРС-22» в составе подразделений морской пехоты продолжают самоотверженно выполнять боевые задачи. Ежедневно они наносят огневое поражение живой силе и технике противника на линии соприкосновения.