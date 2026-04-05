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Опубликовано 5 апреля, 03:52

Группировка «Север» за сутки уничтожила 39 пунктов БПЛА и 61 квадрокоптер ВСУ

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Военнослужащие группировки войск «Север» в течение суток уничтожили 39 пунктов управления беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ) и 61 тяжёлый боевой квадрокоптер противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

Также выявлены и уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Бетон», 187 БПЛА самолётного типа, 14 наземных робототехнических комплексов, а также девять складов боеприпасов и материальных средств противника.

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Ранее в зоне специальной военной операции добровольцам отряда «БАРС-22» вручили государственные и ведомственные награды. Военнослужащие получили медали «За отвагу», «За храбрость» и знаки отличия «Воин-доброволец». Бойцы отряда «БАРС-22» в составе подразделений морской пехоты продолжают самоотверженно выполнять боевые задачи. Ежедневно они наносят огневое поражение живой силе и технике противника на линии соприкосновения.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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