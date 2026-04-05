За последние сутки группировка войск «Запад» уничтожила почти 100 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 37 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, шесть барражирующих боеприпасов и 62 тяжёлых боевых квадрокоптера противника», — заявил Бигма.

Кроме того, на земле ликвидированы четыре миномёта, 16 робототехнических комплексов, 40 пунктов управления дронами, две станции Starlink и три склада боеприпасов.

А ранее расчёты беспилотных систем группировки войск «Центр» в режиме свободной охоты уничтожили живую силу формирований ВСУ на Добропольском направлении. Они атаковали позиции противника, чтобы сорвать ротацию его подразделений. Все обнаруженные группы ВСУ, передвигавшиеся по одному или два человека, а также солдаты, укрывшиеся в лесополосах, были уничтожены.