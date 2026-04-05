В Николаев прибыла партия погибших украинских солдат, ликвидированных в ходе удара по Херсону. Об этом сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев.

По его информации, российские войска использовали корректирующие авиабомбы (КАБ) для уничтожения здания, где находились бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Сообщается о большом числе погибших и раненых. Косвенным подтверждением масштаба удара служит переброска в Николаев партии «груза 200», что указывает на серьёзное поражение размещённого контингента», — говорится в сообщении.

Ранее расчёты беспилотных систем группировки войск «Центр» в режиме свободной охоты уничтожили живую силу формирований ВСУ на Добропольском направлении. Они атаковали позиции противника, чтобы сорвать ротацию его подразделений. Все обнаруженные группы ВСУ, передвигавшиеся по одному или два человека, а также солдаты, укрывшиеся в лесополосах, были уничтожены.