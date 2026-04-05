Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 05:27

ВСУ испытывают серьёзный дефицит топлива на Сумском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

На Сумском направлении у украинских подразделений наблюдается острая нехватка горючего. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник службы горюче-смазочных материалов 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Фара.

По его словам, выводы сделаны на основе данных разведки и воздушного наблюдения. Доставка топлива к позициям противника осуществляется с большими проблемами и только вручную.

«Это значительно сокращает объём заправки и усложняет их боевые манёвры», — пояснил военный.

Группировка «Север» за сутки уничтожила 39 пунктов БПЛА и 61 квадрокоптер ВСУ

Ранее стало известно, что ВСУ перемещают полигоны и учебные центры в «безопасные зоны». Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский. В Киеве неоднократно заявляли, что в зоне боевых действий для украинских военных сложилась сложная ситуация.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar