На Сумском направлении у украинских подразделений наблюдается острая нехватка горючего. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник службы горюче-смазочных материалов 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Фара.

По его словам, выводы сделаны на основе данных разведки и воздушного наблюдения. Доставка топлива к позициям противника осуществляется с большими проблемами и только вручную.

«Это значительно сокращает объём заправки и усложняет их боевые манёвры», — пояснил военный.

Ранее стало известно, что ВСУ перемещают полигоны и учебные центры в «безопасные зоны». Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский. В Киеве неоднократно заявляли, что в зоне боевых действий для украинских военных сложилась сложная ситуация.