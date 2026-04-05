Индонезия потребовала усилить защиту миротворцев ООН после гибели военных в Ливане. Об этом заявил глава МИД республики Сугионо.

«Должны быть гарантии безопасности для миротворцев, потому что они поддерживают мир», — сказа лн.

Министр отметил различие между операциями по поддержанию мира и действиями, направленными на принуждение к нему. По его словам, подразделения ООН не участвуют в боевых действиях. Он также уточнил, что индонезийские военнослужащие, направленные в состав миссии в Ливане, не оснащены и не имеют полномочий для ведения боевых операций. Их подготовка ориентирована исключительно на обеспечение стабильности.

«Они не оснащены для «принуждения к миру». Их подготовка и оборудование предназначены для поддержания мира», — добавил он.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что текущая обстановка не должна угрожать персоналу международной организации. По его словам, гарантии безопасности должны рассматриваться как обязательное условие работы миротворцев. Также он призвал ООН пересмотреть действующие процедуры защиты сотрудников, особенно в регионах, где развернуты миссии, включая Ливан.

Ранее в Ливане произошёл инцидент с участием миротворцев ООН, в результате которого погиб военнослужащий. Взрыв снаряда произошёл в ночное время на одной из позиций. Ещё один пострадал и находится в тяжёлом состоянии.