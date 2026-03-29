МИД РФ требует расследовать гибель журналистов от удара Израиля в Ливане

Министерство иностранных дел России потребовало расследовать гибель журналистов телеканала «Аль-Манар» на юге Ливана. Их убили в результате удара израильских ВВС.

«Вопрос в том, насколько международное сообщество в целом готово принять такую логику действий: нарекаешь журналиста террористом и получаешь лицензию на убийство. Так что ли?» — говорится в сообщении МИД в Telegram-канале.

Дипломаты подчеркнули, что Россия категорически не приемлет такую постановку вопроса. Москва будет добиваться расследования инцидента, привлечения виновных к ответственности и полного прекращения подобной практики.

По данным МИД, удар нанесли целенаправленно. Атаке подвергся гражданский автомобиль с журналистами, которые ехали к месту выполнения редакционного задания. На сотрудниках СМИ были чётко видны нашивки с надписью «Пресса». Но это не спасло их от атаки высокоточным оружием.

Ведомство обратило особое внимание на позицию Армии обороны Израиля. Военные утверждают, что среди пассажиров автомобиля находились «террористы, лишь притворявшиеся сотрудниками СМИ».

Ранее в Сети опубликовали фотографии полностью выгоревшего автомобиля, в котором погибли журналисты на юге Ливана. Смерть корреспондентов подтвердила франко-ливанская журналистка Нада Мокурант Аталла из издания The National News.