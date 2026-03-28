В Сети появились кадры сожжённой машины, в которой погибли ливанские журналисты

В Сети публикуются фотографии полностью выгоревшего автомобиля, в котором находились погибшие на юге Ливана журналисты с телеканалов Al Mayadeen и Al-Manar. Они скончались в результате атаки израильского беспилотного летательного аппарата.

Гибель корреспондентов подтвердила франко-ливанская журналистка Нада Мокурант Аталла, сотрудница издания The National News.

Момент прилёта БПЛА по автомобилю, где находились погибшие журналисты. Видео © Х / MaucourantNada

«Да, Фатима убита. Израиль бездоказательно утверждал, что Али был целью нападения из-за того, что являлся членом отряда «Радвана» «Хезболлы»…» — пишет она в соцсети Х.

По данным, распространяемым израильской стороной, один из погибших — известный корреспондент телеканала Al-Manar Али Шуэйб — якобы был агентом разведки элитного подразделения «Радван». При этом никаких доказательств этих утверждений представлено не было. В израильских заявлениях, в частности, указывалось, что погибший «много общался с «Хезболлой»».

Судя по видеозаписям, опубликованным в Интернете, автомобиль, в котором находились журналисты, подвергся обстрелу дважды.

