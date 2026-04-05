Врач рассказал, о чём говорит ноющий во время еды желудок и стоит ли паниковать

Боль в желудке во время еды сигнализирует об эрозии, в то время как для хронического гастрита подобные ощущения нехарактерны. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-гастроэнтеролог-терапевт Никита Харлов.

Специалист пояснил, что хронический гастрит или энтеропатия протекают безболезненно — их можно случайно обнаружить лишь при гастродуоденоскопии. А вот если возникает дискомфорт и болевые ощущения, значит, уже образовалась эрозия либо язва.

Харлов уточнил, как отличить эти состояния. При язве характерна пронзающая, приступообразная боль натощак, которая во время приёма пищи утихает. При эрозии же человек испытывает ноющие боли непосредственно во время еды.

Гастроэнтеролог добавил, что эрозия — относительно простое заболевание, которое хорошо поддаётся лечению и даже может пройти без лекарств или операций.

«Это относительное простое для лечения заболевание. Эрозия предшествует язве. Это небольшая рана слизистой оболочки желудка. Если пациенту повезёт, эрозия зарубцуется самостоятельно без каких-либо последствий для здоровья», — заключил доктор.

