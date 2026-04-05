5 апреля, 09:11

Стилист назвала неправильный бюстгальтер причиной сутулости у женщин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FabrikaSimf

Плохая осанка у женщин может возникать не только из-за сидячей работы или стресса, но и из-за неправильно подобранного бюстгальтера, который смещает нагрузку с пояса на плечи и шею. Об этом рассказала стилист Алёна Газитуллина в беседе с сайтом МК.Ru

Специалист выделила три главные причины сутулости у современных женщин: офисный труд, нервное перенапряжение с мышечными зажимами, а также бельё не по размеру. Последний фактор, по её словам, большинство женщин недооценивают.

«Всё дело в посадке и размере бюстгальтера. Если он подобран правильно, то пояс берёт на себя большую часть веса груди. Бретели мягко фиксируют и не тянут плечи вниз, не давят на шею. Косточки повторяют анатомию. При этом грудь зафиксирована и тело держит естественное положение», — пояснила эксперт.

Если размер вам не подходит, то нагрузка уходит в плечи и шею, а мышцы спины пытаются это компенсировать. Из-за этого со временем возникает сутулость.

Чаще всего проблема кроется в излишне свободном поясе. Многие женщины выбирают бюстгальтер точно по обхвату под грудью, тогда как для идеальной посадки эта мерка должна быть на 5–10 см меньше — то есть туже. В таком случае нагрузка на плечи станет минимальной, а осанка заметно улучшится.

Ранее массажист рассказал о пяти способах снизить боль в шее и спине, которые наверняка помогут офисным сотрудникам и людям, живущим в ритме «телефон-ноутбук». К примеру, в целях профилактики лучше расположить монитор строго на уровне ваших глаз.

Владимир Озеров
