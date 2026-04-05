С 1 апреля вступили в силу законы о снижении долговой нагрузки на россиян

С 1 апреля в России начали действовать новые законы, направленные на защиту граждан в финансовой сфере и снижение долговой нагрузки. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

«Вступил в силу ряд новых норм, цель которых – защита финансовых прав наших граждан и снижение долговой нагрузки на них. Законы начали действовать с 1 апреля», — говорится в сообщении.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, приоритетом остаётся защита граждан и их сбережений. Он отметил важность развития банковской и финансовой системы таким образом, чтобы люди не сталкивались с избыточными расходами. Также было подчеркнуто, что с 2025 года уже принято 58 законов, направленных на улучшение регулирования финансового рынка. Работа в этом направлении продолжается и сейчас.

Отдельное нововведение касается сервисов рассрочки. Теперь при покупке товара в таком формате его стоимость не должна превышать цену при полной оплате. Максимальный срок использования рассрочки ограничен шестью месяцами. До этого единых правил для подобных сервисов не существовало, что создавало риски для пользователей. Введение новых норм инициировали депутаты, чтобы защитить интересы граждан.

Кроме того, изменились условия по потребительским кредитам и займам сроком до одного года. Теперь общий размер начислений — включая проценты, штрафы и комиссии — ограничен 100% от суммы основного долга вместо прежних 130%. Это означает, что итоговая задолженность не сможет превысить двойной размер полученного займа, что должно снизить финансовую нагрузку на заемщиков.

Ранее сообщалось, что для россиян моложе 25 лет среди граждан, признанных банкротами, по итогам 2025 года достигла 14%. Молодые заёмщики чаще прибегают к микрофинансовым займам, что увеличивает их долговую нагрузку.