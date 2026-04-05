5 апреля, 09:19

Путин сообщил о 276 открытых месторождениях полезных ископаемых за год

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал о масштабных результатах работы геологов, отметив стабильное воспроизводство минерального сырья в стране. Глава государства направил поздравление в адрес работников геологической отрасли по случаю профессионального праздника. В обращении он отметил значимые результаты их труда и подчеркнул важность профессии.

«Только за прошедший год было открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твёрдых полезных ископаемых», — подчеркнул президент.

Российский лидер указал, что профессия геолога требует серьёзной подготовки, высокой ответственности и личной самоотдачи. Важную роль играют такие качества, как выдержка, взаимная поддержка и преданность делу. В завершение обращения Путин выразил уверенность, что геологи продолжат внедрять современные технологии, развивать отрасль и укреплять минерально-сырьевой потенциал страны, а также пожелал им новых успехов.

Редкий металл для высоких технологий: В России впервые за 20 лет нашли литий
Редкий металл для высоких технологий: В России впервые за 20 лет нашли литий

Ранее Путин поздравил работников геологической отрасли с профессиональным праздником, отметив вклад специалистов в развитие и укрепление промышленного потенциала страны. Освоение природных ресурсов продолжается в разных условиях, включая Арктику и континентальный шельф. Реализация крупных проектов в этих регионах способствует стабильному воспроизводству сырьевой базы.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
