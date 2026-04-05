В военном учебном заведении Москвы произошло задымление на чердаке

Утром 5 апреля в одном из столичных военных вузов, расположенном на улице Головачёва, было зафиксировано задымление. Инцидент произошёл около 11:22 по московскому времени.

Согласно официальным данным Министерства обороны РФ, очаг возгорания находился на чердаке строения. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

В настоящее время пожарные расчёты проводят работы по ликвидации последствий. Специалисты продолжают находиться на объекте.

«По предварительным данным причиной задымления стало короткое замыкание», — пояснили представители министерства.

Угрозы для окружающих зданий нет, ситуация находится под контролем профильных служб.