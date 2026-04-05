5 апреля, 09:20

В военном учебном заведении Москвы произошло задымление на чердаке

Минобороны: Задымление в военном вузе Москвы вызвано коротким замыканием

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

Утром 5 апреля в одном из столичных военных вузов, расположенном на улице Головачёва, было зафиксировано задымление. Инцидент произошёл около 11:22 по московскому времени.

Согласно официальным данным Министерства обороны РФ, очаг возгорания находился на чердаке строения. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

В настоящее время пожарные расчёты проводят работы по ликвидации последствий. Специалисты продолжают находиться на объекте.

«По предварительным данным причиной задымления стало короткое замыкание», — пояснили представители министерства.

Угрозы для окружающих зданий нет, ситуация находится под контролем профильных служб.

Трое детей ранены при взрыве баллона с газом в жилом доме в Петербурге

Ранее в одном из многоквартирных домов Севастополя прогремел взрыв. Погибли два человека, ещё 12 пострадали. В их числе — трое детей. Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном обороте взрывных устройств.

BannerImage
Оксана Попова
