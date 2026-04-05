За сутки силы ПВО России сбили пять авиационных бомб и 293 дрона ВСУ

За сутки российские силы противоздушной обороны перехватили сотни воздушных целей, включая беспилотники и управляемые авиационные боеприпасы. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сбиты пять управляемых авиационных бомб и 293 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.

Ранее в России ночью была отражена масштабная атака беспилотников. За это время перехватили и уничтожили 87 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. К отражению угрозы привлекались дежурные расчёты ПВО.