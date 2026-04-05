Глава РСПП Шохин поставил жирную точку в спорах о шестидневке

Глава РСПП Шохин: Шестидневка и 12-часовой день не обсуждаются

Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский

Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский

В России нет нужды вводить шестидневную рабочую неделю, убеждён глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Это заявление он сделал, комментируя предложение бизнесмена Олега Дерипаски о переходе на усиленный график (12 часов в день, 6 дней в неделю) для ускорения экономического преобразования в кризис. Шохин подчеркнул, что подобные меры в настоящее время не требуются.

«Этот вопрос не обсуждается. Мы считаем, что нужды нет», — приводит ТАСС слова руководителя РСПП.

Несмотря на это, он подтвердил факт рассмотрения в Госдуме законопроекта, направленного на «повышение гибкости рынка труда». Данный законопроект предполагает отмену действующих лимитов на сверхурочные работы. По мнению Шохина, принятие закона ожидается в ближайшее время, возможно, уже в текущей сессии.

«Работа не волк»: Дерипаска оценил отказ россиян трудиться по шесть дней с 8:00 до 20:00
«Работа не волк»: Дерипаска оценил отказ россиян трудиться по шесть дней с 8:00 до 20:00

Напомним, по мнению Олега Дерипаски, в мире наблюдается глубокий кризис, и чтобы российская экономика успешно прошла серьёзную трансформацию, необходимо ввести шестидневку и рабочий день с 08:00 до 20:00.

