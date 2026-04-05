Вопрос о принадлежности Карабаха не относится к России и остаётся на усмотрение армянского руководства. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Представитель Кремля также подчеркнул, что российская сторона не хотела бы видеть отсылки к себе в контексте обсуждения карабахской проблемы. По его словам, вопрос о принадлежности Карабаха никак не касается России

«Потому что это всё — решение руководства, которое находится у власти в Ереване. И Россия здесь абсолютно ни при чём», — сказал он.

Ранее телеведущая Мариам Мерабова в интервью заявила, что сомневается в армянском происхождении премьер-министра Никола Пашиняна, поскольку настоящий представитель этой нации не способен так предавать историю и территорию Карабаха. Певица напомнила, что Пашинян прежде был пресс-секретарём Левона Тер-Петросяна, который, по её убеждению, ненавидел Арцах, и этим объясняется нынешнее положение региона.