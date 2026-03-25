Певица, композитор и телеведущая Мариам Мерабова в интервью писателю и публицисту Михаилу Шахназарову выступила с резкой критикой в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Артистка заявила, что сомневается в его армянском происхождении, поскольку, по её убеждению, настоящий представитель этой нации не способен так распоряжаться историей и территорией.

По словам Мерабовой, Пашинян в прошлом был пресс-секретарём Левона Тер-Петросяна, который, как считает певица, испытывал ненависть к Карабаху. Именно этим, по её мнению, обусловлено нынешнее положение Арцаха. Также она назвала кампанию против Роберта Кочаряна настоящей травлей.

«Я не понимаю людей, которые поддакивают этому всему. Вот что, там не жили? Вы что, не видели, что только он вернул электричество, сделал дороги? Дал действительно возможность работы после ада, который испытала тогда Армения. Просто позор!» — возмутилась артистка, её слова приводит «Абзац».

Она также обратилась к согражданам с вопросом, считали ли они, сколько человек оказались преданы, зная заранее, к чему это приведёт. По её словам, договоры были уже подписаны, а помощь и оружие так и не поступили.

На днях в Кремле сообщили о состоявшемся телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с Николом Пашиняном. Беседа прошла по инициативе ереванской стороны. Собеседники обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, уделив особое внимание взаимодействию в торгово-экономической сфере, а также вопросам энергетики и транспорта.