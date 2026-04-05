Большунов выиграл масс-старт в гору в финале Кубка России
В Кировске завершился финал Кубка России по лыжным гонкам сезона 2025/2026. Триумфатором заключительного этапа, масс-старта на 10 км свободным стилем в гору в рамках Тура «Большой Вудъявр», стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.
Серебряным призёром гонки, показав отставание в 34,5 секунды от победителя, стал Савелий Коростелев. Замкнул тройку призеров Денис Спицов, отставший от лидера на 40,9 секунды.
Ранее Большунов рассказал, что ему поступали предложения сменить спортивное гражданство ради участия в Олимпиаде. Однако, по словам спортсмена, он даже не рассматривал такие варианты.
