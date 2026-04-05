Planet Labs скрыла спутниковые фото Ирана после просьбы правительства США

Американская компания Planet Labs временно прекратила публиковать спутниковые снимки, касающиеся Ирана и ближневосточной зоны боевых действий. Причиной стало обращение официальных властей Соединённых Штатов.

«Власти США попросили у всех компаний, занимающихся спутниковыми снимками, временно приостановить предоставление изображений зоны конфликта», — говорится в отчёте агентства Reuters.

Когда будет снят запрет и возобновлена публикация снимков, пока не уточняется.