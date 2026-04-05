5 апреля, 11:45

Planet Labs скрыла спутниковые фото Ирана после просьбы правительства США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /3Dsculptor

Американская компания Planet Labs временно прекратила публиковать спутниковые снимки, касающиеся Ирана и ближневосточной зоны боевых действий. Причиной стало обращение официальных властей Соединённых Штатов.

«Власти США попросили у всех компаний, занимающихся спутниковыми снимками, временно приостановить предоставление изображений зоны конфликта», — говорится в отчёте агентства Reuters.

Когда будет снят запрет и возобновлена публикация снимков, пока не уточняется.

Война США и Ирана 5 апреля: Тегеран атакует нефтебазы Бахрейна, Трамп грозит адом за Ормуз, Израиль потерял корабль у Ливана, пожар на АЭС «Бушер»
Ранее Life.ru стало известно, что Иран сбил второй самолёт С-130 США, который направили для спасения лётчика F-15. При этом до этого американский президент Дональд Трамп заявил, что второй пилот сбитого истребителя F-15E эвакуирован и находится в безопасности. По его словам, в операции участвовали десятки самолётов. Данную операцию он назвал одну из самых смелых поисково-спасательных в истории США.

Дарья Денисова
