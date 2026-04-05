Финский актёр Хаапасало, осудивший СВО, собрался переехать в Грузию

Финский актёр и телеведущий Вилле Хаапасало, которого российская публика помнит по комедии «Особенности национальной охоты» и поддерживающим высказываниям в адрес ВСУ, принял решение навсегда покинуть Суоми и обосноваться в Грузии. О своих планах он сообщил в соцсетях, а позднее эту информацию официально подтвердил журналистам издания Ilta-Sanomat.

«Я собираюсь переехать в Грузию», — сообщил он.

Как пояснил 53-летний артист, идея сменить место жительства вызревала у него несколько лет, и это был долгий процесс размышлений. Осуществить задуманное он намерен уже будущей осенью.

Вилле пока не выучил грузинский язык, но уже вовсю готовится к скорому переезду. Артист добавил, что его уже давно притягивают кулинарные обычаи этого государства. Раньше знаменитость держал в Хельсинки ресторан, где упор делался на блюда грузинской кухни, но точка закрылась в мае 2025 года. А в разгар пандемии он сам стряпал хачапури и торговал ими через собственный киоск Haapasalon Hatsapuri.

