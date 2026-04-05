Британское издание The Sunday Times сообщает, что Россия скорректировала свою стратегию в рамках специальной военной операции на Украине. По данным журналистов, новая тактика направлена на изматывание украинских систем ПВО.

Начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в беседе с журналистами отметил, что российские удары, в частности, нацелены на истощение американских комплексов Patriot. Он выразил обеспокоенность возрастающей изнурительностью этих атак для украинской армии.

«У нас заканчиваются ракеты Patriot», — сказал Игнат и отметил, что если ВСУ не поставят ракеты, то Незалежная может лишиться критически важной инфраструктуры.

Издание пришло к выводу, что российская стратегия, по всей видимости, приносит желаемые результаты. В статье также отмечается, что в контексте противостояния с Ираном Вашингтон принял решение о передислокации ракетных комплексов Patriot для обеспечения безопасности государств Персидского залива.

До этого сообщалось, что Вашингтон попросил европейских союзников по НАТО перебросить зенитные комплексы Patriot на Ближний Восток. По данным СМИ, США нуждаются в системах ПВО как для защиты объектов альянса в регионе, так и для дальнейшей отправки на Украину.