В посёлке городского типа Манас Карабудахкентского района Дагестана частный дом не выдержал напора воды и обрушился прямо в бурный поток. Видео с места распространилось в социальных сетях.

В Дагестане дом рухнул в воду на глазах у хозяина из-за стихии. Видео © MAX / Мой Дербент

Инцидент произошёл на фоне сильного воздействия стихии, которая привела к разрушениям в населённом пункте. Частное строение оказалось неустойчивым к напору воды и начало стремительно разрушаться. Стихия затронула не только жилые постройки. По информации из того же населённого пункта, вода также уничтожила местную базу отдыха.

Напомним, что в Дагестане в конце марта прошли аномально сильные ливни, которые специалисты назвали одними из наиболее мощных за последние сто лет. Из-за обильных осадков в регионе возникли масштабные паводки и подтопления. В ответ на ситуацию власти ввели режим повышенной готовности, а в ряде населённых пунктов — режим чрезвычайной ситуации.