«Добавки не потребовалось»: Боец Кот во время «свободной охоты» сжёг ангар с шестью джипами ВСУ

Российский оператор FPV-дрона с позывным Кот поразил шесть украинских внедорожников всего одним беспилотником-камикадзе. Цель он обнаружил во время «свободной охоты» за техникой и живой силой ВСУ.

Подробностями результативной работы поделился с ТАСС старший инструктор центра беспилотных систем морской пехоты группировки «Центр» с позывным Большой.

По его словам, Кот нашёл ангар на вражеской территории и решил залететь туда на дроне. Риск оказался оправданным: внутри почти вплотную друг к другу стояли шесть джипов противника.

Боец ударил по одному из них и сразу запустил следующий аппарат. Но повторная атака не понадобилась — к тому моменту все машины уже полыхали. Кот облетел постройку, зафиксировал итоги работы и отправился на поиски следующей цели.

