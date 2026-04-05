Россиянки пожаловались на высокие цены и низкое качество бьюти-услуг в Италии

Среди русскоязычных жительниц Италии одной из самых горячих тем для дискуссий стал низкий сервис в сфере красоты и неоправданно высокие чеки за услуги. В беседе с корреспондентами РИА «Новости» девушки поделились неприятными историями о походах в местные салоны, где вместо ухоженных ногтей можно запросто подхватить гнойное воспаление.

В центральной части Рима покрытие гель-лаком в среднем тянет на 40 евро. Если повезёт договориться с частным визитёром на дом, можно уложиться в 30 евро. Пережив итальянский опыт, девушки твёрдо намерены впредь доверять свои руки только мастерам на родине.

«Найти нормального мастера маникюра тяжёло. Большинство итальянок вообще не делают маникюр, поэтому тут эта услуга — заоблачный люкс. В салоне в центре Рима работали одни китаянки. Запилили всё криво, но самое ужасное, что через несколько дней у меня начался панариций (гнойное воспаление. – Прим. Life.ru). Пришлось прокалывать гнойный пузырь и отказаться от маникюра навсегда. Дорого и качество ужасное», — сказала россиянка Лидия.

Другая собеседница агентства по имени Карина убеждена, что в России ценник и качество соотносятся лучше в 200 раз. Она пояснила, что дома раз в два года обновляла перманент бровей и губ, отдавая суммарно 25 тысяч рублей, тогда как в Италии аналогичная процедура на губы обошлась бы в 700 евро, а видимого результата она так и не дождалась.

Не меньший стресс ожидает желающих сделать чистку лица. Жительница Рима по имени Инна поделилась, что в местной бьюти-студии ей едва коснулись кожи тоником, нанесли очищающий состав и бросили одну в помещении на 20 минут. По истечении времени смесь смыли, а лицо намазали увлажняющим кремом. Когда женщина спросила про чёрные точки, ей ответили, что убрать их невозможно, зато теперь покров розовый и блестит.

В городе Тиволи, расположенном в окрестностях Рима, педикюр способен превратиться в настоящую пытку. Елена пожаловалась РИА «Новости», что мастер срезал омертвевшие участки кожи на пятках при помощи бритвы, проигнорировал кутикулу и немедленно принялся наносить лак на ногтевые пластины, в результате чего ходить после сеанса стало мучительно больно.

Из-за череды таких случаев в итальянской столице стали возникать бьюти-пространства, открытые уроженцами России и государств бывшего Союза. Местные жители теперь охотно пользуются услугами этих заведений, ходят на сеансы массажа и даже лечат зубы у специалистов из русскоязычной среды.

