В одной из частей ВСУ обнаружили две тысячи солдат, непригодных к службе
В одну из воинских частей Украины попало около двух тысяч человек, признанных непригодными к службе по состоянию здоровья. Данное заявление сделала военный омбудсмен Ольга Решетилова в беседе с агентством «РБК-Украина».
Ситуация вызвала масштабную проверку, к которой подключились представители Минобороны и командование Сухопутных войск. Специалистам предстоит выяснить, на каком этапе произошёл сбой: ещё в военкоматах и медкомиссиях или уже при распределении в саму часть.
Решетилова отметила, что нужно полноценно изучить, где именно случилось массовое нарушение. Она подчеркнула, что речь идёт не об единичном случае, а о двух тысячах человек одновременно. Как такое количество непригодных попало в одну часть — ещё предстоит выяснить.
Ранее сообщалось, что большинство новобранцев в штурмовых полках ВСУ имеют положительный ВИЧ-статус, а также больны сифилисом, гепатитом и открытой формой туберкулёза. Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов с позывным Перун он возразил журналисту, который предположил, что штурмовики получают приоритетную комплектацию. По словам Филатова, ему определили 84 человека, и он не принимал решения, забирать их или нет. От этих бойцов месяц отказывались все, а потом их отдали в его полк.
