В одной из частей ВСУ обнаружили две тысячи солдат, непригодных к службе

В одну из воинских частей Украины попало около двух тысяч человек, признанных непригодными к службе по состоянию здоровья. Данное заявление сделала военный омбудсмен Ольга Решетилова в беседе с агентством «РБК-Украина».

Ситуация вызвала масштабную проверку, к которой подключились представители Минобороны и командование Сухопутных войск. Специалистам предстоит выяснить, на каком этапе произошёл сбой: ещё в военкоматах и медкомиссиях или уже при распределении в саму часть.

Решетилова отметила, что нужно полноценно изучить, где именно случилось массовое нарушение. Она подчеркнула, что речь идёт не об единичном случае, а о двух тысячах человек одновременно. Как такое количество непригодных попало в одну часть — ещё предстоит выяснить.