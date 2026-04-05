Дети ревут, сирены не слышно: Появились кадры первых секунд пожара в ТЦ Калининграда
Появились кадры первых секунд пожара в калининградском ТЦ «Гиант»
Обложка © Telegram / Калининград с огоньком
Во время начала возгорания в калининградском ТЦ «Гиант» родители с маленькими детьми самостоятельно эвакуировались по лестнице. Кадры публикует телеграм-канал Amber Mash.
Кадры первых секунд пожара в калининградском ТЦ «Гиант».
На видеозаписи с места происшествия отчётливо слышен детский плач. Напуганные непривычной обстановкой, шумом и запахом дыма крохи бежали со взрослыми кто в чём был.
Одна из очевидцев рассказала, что многие были в детской комнате. Там принято находиться в носках, так как дети лазают и играют. Пожар застал всех врасплох и некоторые малыши в итоге оказались в холодную весеннюю погоду на улице без обуви и верхней одежды.
О крупном пожаре в ТЦ «Гигант» в Калининграде сообщалось ранее. По словам очевидцев, пламя, вспыхнувшее несколько часов назад на западе города, распространилось с первого по третий этаж ТЦ. Есть данные, что огонь затронул и автомобили на парковке, некоторые из них выгорели дотла.
