Пожар в ТЦ Калининграда локализован, эвакуировано около 140 человек

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных проинформировал о ликвидации очага возгорания в торговом центре «Гиант», расположенном на Московском проспекте. По его словам, пожарные службы продолжают работу на месте происшествия.

«Пожар локализован. МЧС продолжают работать. Дознаватели также прибыли на место, ждём их оценку причин ЧП. Изъяты средства видеонаблюдения», — написал губернатор в Telegram-канале.

По предварительным сведениям, сотрудники ТЦ сработали оперативно, успев эвакуировать всех 140 человек. Один из двух госпитализированных уже выписан, второй после процедур будет лечиться амбулаторно.

О крупном пожаре в ТЦ «Гигант» в Калининграде сообщалось ранее. По словам очевидцев, пламя, вспыхнувшее на западе города, распространилось с первого по третий этаж ТЦ. Есть данные, что огонь затронул и автомобили на парковке, некоторые из них выгорели дотла.