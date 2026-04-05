Запад годами использовал мировые кризисы для личного обогащения, однако война в Иране нарушила планы. Как пишет American Thinker, глобалисты умудрились превратить Владимира Зеленского в нового Уинстона Черчилля, оправдать подрыв «Северных потоков» и позволить европейским лидерам расхаживать с видом отважных военачальников.

«Хотя, на самом деле, они занимались лишь тем, что бросали бесправных молодых украинцев в мясорубку, превращая их в удобрение», — говорится в публикации. При этом отмечается, что европейцы никогда не хотели настоящей войны — им нужен был конфликт, который обогатит инвестиционные портфели.

На этой неделе Дональд Трамп заявил, что всерьёз рассматривает выход США из НАТО после отказа блока помочь в операции против Ирана, назвав альянс «бумажным тигром». Военная кампания США и Израиля против Исламской Республики идет с 28 февраля. В Тегеране заявляют, что никаких переговоров с Вашингтоном не было, а Трамп распространяет фейки для манипулирования рынками.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщал, что в Харьковской области трудоспособных граждан Украины под видом эвакуации направляют на принудительные работы. В Изюмском районе, в частности в сёлах Студенок и Яремовка, людей загоняют на строительство оборонительных сооружений, а не вывозят в безопасные зоны.