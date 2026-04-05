Глава парламента Ирана заявил, что Ближний Восток «сгорит дотла» из-за США

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что действия США на Ближнем Востоке приведут к тому, что весь регион «сгорит дотла». Своё обращение он опубликовал в соцсети X, обращаясь к вашингтонской администрации.

«Ваши безрассудные действия втягивают Соединённые Штаты в настоящий ад для каждой семьи, и весь наш регион сгорит дотла, потому что вы упорно выполняете приказы Нетаньяху», — написал Галибаф.

По словам председателя меджлиса (парламента), единственное реальное решение — это «уважать права иранского народа и прекратить опасную игру».

Ранее в Иране допустили открытие Ормузского пролива при условии компенсации ущерба от войны. По словам руководителя канцелярии президента Ирана Мехди Табатабаи, пролив будет полностью открыт только тогда, когда финансовый ущерб от агрессии США и Израиля полностью компенсируют. Ультиматум главы Белого дома он назвал отражением полного отчаяния и ярости.