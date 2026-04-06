Сотрудники ТЦК задержали венесуэльского хореографа Амадора Лопеса

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в начале апреля задержали венесуэльского хореографа Амадора Лопеса. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Согласно изданию, мужчину остановили для проверки документов. После этого его доставили в ТЦК, где ему выдали повестку. Сейчас, как отмечается, он проходит необходимые процедуры для мобилизации. Сведения о том, какое решение будет принято далее и куда его могут направить, не раскрываются.

Амадор Лопес родился в Венесуэле. Он получил известность на Украине как танцор и хореограф, сотрудничал с украинскими исполнителями и принимал участие в телевизионных проектах.

А ранее депутат Верховной рады Михаил Цымбалюк заявил, что примерно 1,5 миллиона мужчин призывного возраста избегают актуализации своих военно-учётных сведений в территориальных центрах комплектования. По его словам, незаконные задержания прохожих сотрудниками военкоматов будут продолжаться вплоть до момента реформирования существующей системы.