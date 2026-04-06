Дания подготовила план проведения диверсий в Гренландии в случае вторжения США

Датскими военными разработан план диверсионных действий, направленный на приведение в негодность взлётно-посадочных полос аэродромов на территории Гренландии, на случай попытки её захвата со стороны США. Об этом сообщает издание National Interest.

«По имеющимся данным, датские спецназовцы разработали план по выводу из строя взлётно-посадочных полос Гренландии в случае военного вмешательства США, что значительно затруднило бы высадку большого количества войск», — уточняется в публикации.

Разработанный Данией план диверсионной операции не предполагает нанесения поражения американским вооружённым силам. Его задача заключается в лишении противника возможности лёгкой высадки, повышении стоимости потенциальной военной интервенции и достижении значительного психологического эффекта.

Ранее стало известно, что Пентагон обсуждает с Данией возможность получения доступа к трём военным базам в Гренландии, две из которых ранее были оставлены американскими войсками. Переговоры ведутся на фоне роста стратегической значимости Арктики. Речь идёт о районах Нарсарсуак (юг Гренландии, где есть порт) и Кангерлуссуак (юго-запад острова, с длинной взлётно-посадочной полосой для крупных самолётов). Американцы покинули Нарсарсуак в 1950-х годах, а Кангерлуссуак — в 1990-х. Большая часть инфраструктуры была демонтирована, но на обоих объектах до сих пор действуют небольшие аэропорты.