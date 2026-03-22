«Позовите нас, мы придём»: Иран готов побороться с США за свободу Гренландии
В Иране предложили военную помощь ЕС в борьбе с США за Гренландию
Иран готов помочь странам Евросоюза в борьбе за Гренландию, на которую посягают США. Об этом сказал командующий центральным полицейским управлением исламской республики Ахмад-Реза Радан, комментируя стойкость Тегерана, отвечающего на военную агрессию США и Израиля.
«Если вы не способны отстоять Гренландию – позовите нас, мы придём», — подчеркнул Радан, которого цитирует иранское агентство ISNA.
Как уже сообщалось, Дания в начале 2026 года начала готовиться к возможному военному столкновению с США на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии. Рассматривался сценарий, при котором необходимо было бы воспрепятствовать возможной высадке американских сил. При этом датское правительство официально заявило, что больше не считает США своим союзником. Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет забрать остров под юрисдикцию Штатов. Он даже допускал его силой захват. Сейчас вопросы с Гренландией поутихли, так как Трамп временно переключился на Ближний Восток. Интерес Вашингтона к Гренландии объясняется желанием «зайти» в зону Арктики, чтобы потеснить там Россию.
