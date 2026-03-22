«Позовите нас, мы придём»: Иран готов побороться с США за свободу Гренландии

Как уже сообщалось, Дания в начале 2026 года начала готовиться к возможному военному столкновению с США на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии. Рассматривался сценарий, при котором необходимо было бы воспрепятствовать возможной высадке американских сил. При этом датское правительство официально заявило, что больше не считает США своим союзником. Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет забрать остров под юрисдикцию Штатов. Он даже допускал его силой захват. Сейчас вопросы с Гренландией поутихли, так как Трамп временно переключился на Ближний Восток. Интерес Вашингтона к Гренландии объясняется желанием «зайти» в зону Арктики, чтобы потеснить там Россию.