Черёмуха проснулась, но рано радоваться: Советы дачникам по использованию раннего тепла без риска

В ближнем Подмосковье уже набухли почки на черёмухе и сирени. Это неудивительно, ведь в апреле ожидается раннее и активное тепло. Однако пользоваться им нужно с умом. Об этом Life.ru рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Хотя я думаю, что, возможно, будет и 20 градусов, но это очень непродолжительный период. В принципе, для апреля максимальная температура начиная с 7 числа нередко превышает 20 градусов, так что такая погода не является чем-то экстраординарным — такое уже случалось. Но и не забывает, что может наступить резкий апрельский мороз», — предупреждает эксперт.

Тёплый апрель радует природу, но не растения. Для смородины и крыжовника раннее тепло опасно: чем закончится месяц и начнётся май — неизвестно. В прошлом году снег выпал на 1 мая, и заморозки могут вернуться. Так что радоваться пока рано.

«Мы, конечно, быстро освободимся от снега, который ещё лежит в Подмосковье, особенно на дачных участках в теневой части. Но единственное, на что я уповаю: благодаря тёплой погоде в первых числах апреля в теплице уже можно посеять растения, которые не боятся заморозков — редис, лук, салат и так далее. Они окрепнут при более высокой температуре, и даже если потом похолодает, не потеряют свежести и сохранят свои свойства. Так что к 1 мая мы можем получить достойную зелень в теплицах. Так что во всем нужно искать и плюсы, и минусы», — отметила специалист.

А вот теплолюбивые растения открывать не стоит, потому что, несмотря на тепло сейчас, холод может подкрасться неожиданно и убить все ваши посадки. Почва ещё тоже холодная, так что с освобождением растений лучше подождать.

