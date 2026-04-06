Серия взрывов прогремела в пригороде Краснодара, работают расчёты ПВО

В пригороде Краснодара прогремела серия взрывов. По предварительной информации, противовоздушная оборона вела работу по беспилотным летательным аппаратам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает SHOT.

Очевидцы рассказали о серии «глухих и гулких» взрывов в северной и западной частях Краснодара. Они также наблюдали вспышки в небе и слышали характерный гул двигателя беспилотника. По предварительной информации, средства противовоздушной обороны ведут работу по украинским БПЛА на подступах к городу. Официальные комментарии на данный момент отсутствуют.

Тем временем, в Новороссийске число пострадавших при массированной атаке беспилотников составило восемь человек. Среди них — двое детей, проживающих в частном доме, а также один взрослый. Ещё трое раненых — жители многоквартирного дома. Два человека находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском. Все доставлены в больницу, им оказывают помощь. В результате атаки в городе-герое повреждены 6 многоквартирных и 2 частных дома, обломки беспилотников обнаружены на территории нескольких предприятий.