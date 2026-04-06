Лавров сообщил о понимании Арменией озвученных РФ озабоченностей
Армения показала своё понимание российских озабоченностей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Понимание было проявлено. Будем смотреть, как дальше будут отношения на практике развиваться», — заявил Лавров.
А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армении в будущем придётся определиться с внешнеэкономическим курсом на фоне планов по сближению с Евросоюзом. По его словам, действующие интеграционные форматы уже дают Еревану ощутимые преимущества. Речь идёт о сотрудничестве в рамках Евразийского экономического союза. Кроме того, Песков подчеркнул, что вопрос о принадлежности Карабаха никак не касается России.
