Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 00:25

Опубликовано апокалиптическое видео из дагестанского посёлка Мамедкала

Обложка © Telegram / SHOT

В дагестанском посёлке Мамедкала из-за сильного наводнения вода поднялась минимум до вторых этажей жилых домов. Жители передвигаются на лодках, автомобили плывут по проезжей части, в посёлке слышны крики о помощи. Об этом сообщил SHOT.

Апокалиптическое видео из дагестанского посёлка Мамедкала. Видео © SHOT

Спасатели работают на месте ЧП. Ранее сообщалось, что в Дербентском районе из воды удалось спасти семь человек.

В Дагестане умерли спасённые из реки беременная девушка и подросток

Также на федеральной трассе «Кавказ» в Дагестане у поселка Мамедкала обрушился мост из-за поднятия уровня воды, движение перекрыто в обе стороны. Произошло это на 917-м километре в Дербентском районе.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Только на LIFE
  • ЧП
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar