Опубликовано апокалиптическое видео из дагестанского посёлка Мамедкала

В дагестанском посёлке Мамедкала из-за сильного наводнения вода поднялась минимум до вторых этажей жилых домов. Жители передвигаются на лодках, автомобили плывут по проезжей части, в посёлке слышны крики о помощи. Об этом сообщил SHOT.

Апокалиптическое видео из дагестанского посёлка Мамедкала.

Спасатели работают на месте ЧП. Ранее сообщалось, что в Дербентском районе из воды удалось спасти семь человек.

Также на федеральной трассе «Кавказ» в Дагестане у поселка Мамедкала обрушился мост из-за поднятия уровня воды, движение перекрыто в обе стороны. Произошло это на 917-м километре в Дербентском районе.