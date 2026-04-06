6 апреля, 00:20

Сухогруз, затонувший в Азовском море, не планируют поднимать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grints

Поднимать сухогруз «Волго-Балт», затонувший в Азовском море, на данный момент не планируется. Об этом РИА «Новости» рассказал пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

«Судно затонуло полностью. Его подъём в ближайшее время не планируется. Сейчас приоритет — найти пропавших и предотвратить возможный разлив топлива», — заявил чиновник.

Сальдо пообещал Киеву возмездие за удар по сухогрузу в Азовском море

Напомним, сухогруз, следовавший по Азовскому морю, подвергся атаке украинского беспилотника. Судно под названием «Волго-Балт», перевозившее пшеницу, было атаковано 3 апреля. Экипаж был вынужден покинуть судно, которое начало тонуть, через два дня им удалось выйти на связь.

Тимур Хингеев
