6 апреля, 02:16

Жёлтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за гололедицы

Обложка © Life.ru

Жёлтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за возможного образования гололедицы на дорогах. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. В столице предупреждение действует до 09:00 мск, в Московской области — до 18:00 четверга, 9 апреля.

Жёлтый уровень является средним в шкале погодных предупреждений и символизирует потенциально опасные метеорологические условия. Ранее синоптики сообщали, что в столичном регионе ожидаются первые апрельские заморозки — ночью температура может опуститься до минус 2 градусов.

Жёлтый уровень в регионе уже объявлялся в связи с возможным усилением ветра до 15 м/с.

Москвичей предупредили о барической пиле уже на следующей неделе

Ранее Life.ru писал, что в столичном регионе уже набухли почки на черемухе и сирени из-за раннего апрельского тепла, однако синоптики предупреждают, что в любой момент могут вернуться заморозки. Эксперты рекомендовали не спешить с высадкой теплолюбивых растений — для смородины и крыжовника раннее тепло опасно, так как в прошлом году снег выпал даже на 1 мая. А вот редис, лук и салат уже можно сеять в теплицах — они не боятся холодов.

Виталий Приходько
