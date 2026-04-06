Жёлтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за гололедицы

Жёлтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за возможного образования гололедицы на дорогах. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. В столице предупреждение действует до 09:00 мск, в Московской области — до 18:00 четверга, 9 апреля.

Ранее Life.ru писал, что в столичном регионе уже набухли почки на черемухе и сирени из-за раннего апрельского тепла, однако синоптики предупреждают, что в любой момент могут вернуться заморозки. Эксперты рекомендовали не спешить с высадкой теплолюбивых растений — для смородины и крыжовника раннее тепло опасно, так как в прошлом году снег выпал даже на 1 мая. А вот редис, лук и салат уже можно сеять в теплицах — они не боятся холодов.