Бизнесмен Эррол Маск заявил, что в конфликте на Украине он поддерживает Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я бы встал на сторону России в этом вопросе. Очевидно, что с Украиной что-то не так», — уверен Маск. Кроме того, по его словам, Киев переводил выплаты 46-му президенту США Джо Байдену и его сыну.

А ранее Эррол Маск заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский утратил право представлять Украину после завершения президентских полномочий. Политик не был переизбран в мае 2024 года, и это, по словам предпринимателя, лишило его возможности представлять страну дальше.