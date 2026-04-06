В Приморском крае прошёл сильный снегопад из-за циклона
В Приморском крае развернулся сильный циклон, принёсший обильный снегопад. Ночью снежный покров образовался в центральных и северных районах, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Днём осадки охватят весь край, а порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду, создавая штормовую обстановку. К ночи воздух заметно похолодает, но снегопад прекратится.
А ранее в столичном регионе ввели жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах. В столице предупреждение действует до 09:00 мск, в Московской области — до 18:00 четверга, 9 апреля. Жёлтый уровень является средним в шкале погодных предупреждений и символизирует потенциально опасные метеорологические условия.
