6 апреля, 03:15

Три аэропорта Краснодарского края вновь принимают и отправляют рейсы

Временные ограничения на полёты были сняты в трёх авиагаванях Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский), Сочи. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, массированная атака беспилотников привела к задержкам более 180 рейсов в трёх аэропортах Краснодарского края. Наиболее серьёзные сбои были зафиксированы в аэропорту Краснодара. Там на вылет были задержаны 45 рейсов, ещё 29 самолётов не смогли приземлиться. Задержки также наблюдались в Сочи. Из этого аэропорта не могли вылететь 45 рейсов, ещё 58 самолётов ожидали разрешения на посадку. В Геленджике три рейса ожидали вылета и ещё три были задержаны на прилёт.

Тимур Хингеев
