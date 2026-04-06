Три аэропорта Краснодарского края вновь принимают и отправляют рейсы
Временные ограничения на полёты были сняты в трёх авиагаванях Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский), Сочи. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, массированная атака беспилотников привела к задержкам более 180 рейсов в трёх аэропортах Краснодарского края. Наиболее серьёзные сбои были зафиксированы в аэропорту Краснодара. Там на вылет были задержаны 45 рейсов, ещё 29 самолётов не смогли приземлиться. Задержки также наблюдались в Сочи. Из этого аэропорта не могли вылететь 45 рейсов, ещё 58 самолётов ожидали разрешения на посадку. В Геленджике три рейса ожидали вылета и ещё три были задержаны на прилёт.
