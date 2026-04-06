Военнопленный ВСУ пожаловался на канадские винтовки Colt
Военнослужащие штурмового полка Украины получают винтовки компании Colt Canada, однако оружие демонстрирует низкую надёжность, так как их клинит при загрязнении. Об этом РИА «Новости» рассказал военнопленный Анатолий Деркач.
По его словам, 1-му отдельному штурмовому полку Вооружённых сил Украины (ВСУ) выдавали канадское вооружение, которое клинит. Деркач отметил, что автомат Калашникова лучше.
А ранее в Харьковской области танк Т-80БВМ вместе с разведывательными дронами группировки войск «Север» уничтожил замаскированные опорные пункты и живую силу подразделений ВСУ. Операторы дронов заметили противника, танкисты после выхода на позиции нанесли удар.
