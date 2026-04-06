Бойцы «Востока» за 7 минут сорвали контратаку и уничтожили пункты дислокации ВСУ
Операторами войск беспилотных систем группировки «Восток» в Запорожской области была сорвана контратака подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ). Время операции составило всего семь минут. Об этом сообщил командир расчёта с позывным Мася.
«Украинские подразделения пытаются контратаковать, но безуспешно — мы их давим своей мощью. Дронов достаточно, работаем интенсивно, запускали по 30-35 штук, и каждый доходит до цели. Недавно в посёлок заехало четыре машины противника — через семь минут вся техника была сожжена. Мы постоянно начеку, любые попытки прорыва пресекаются моментально», — поделился командир расчёта.
В ходе воздушной разведки расчётом беспилотных летательных аппаратов было вскрыто скрытное выдвижение малых штурмовых групп противника по лесополосам. Операторами ударных БПЛА нанесены точечные удары по живой силе и полевым складам боеприпасов ВСУ. Последовавшая детонация боекомплекта привела к ликвидации опорных пунктов противника.
«В ходе воздушной разведки разведывательный расчёт БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» обнаружил сеть замаскированных блиндажей и огневых точек противника в лесополосах. Координаты выявленных целей были оперативно переданы артиллерийскому подразделению. Расчёт САУ «Гиацинт-С» нанёс серию точных ударов по позициям ВСУ», — уточнили в Минобороны РФ.
Помимо этого, расчётом реактивной системы залпового огня «Град», входящей в состав группировки войск «Восток», были уничтожены пункты дислокации подразделений ВСУ, на которых противником предпринималась попытка скрытного размещения личного состава.
Ранее на Краматорско-Дружковском направлении связисты группировки войск «Юг» пресекли попытку Вооружённых сил Украины вывести из строя системы связи. Атака была направлена на ретранслятор, через который осуществлялась радиосвязь между подразделениями. Для минимизации последствий ударов созданы специальные дежурные группы, которые восстанавливают работу оборудования.
