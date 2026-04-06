Операторами войск беспилотных систем группировки «Восток» в Запорожской области была сорвана контратака подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ). Время операции составило всего семь минут. Об этом сообщил командир расчёта с позывным Мася.

«Украинские подразделения пытаются контратаковать, но безуспешно — мы их давим своей мощью. Дронов достаточно, работаем интенсивно, запускали по 30-35 штук, и каждый доходит до цели. Недавно в посёлок заехало четыре машины противника — через семь минут вся техника была сожжена. Мы постоянно начеку, любые попытки прорыва пресекаются моментально», — поделился командир расчёта.

В ходе воздушной разведки расчётом беспилотных летательных аппаратов было вскрыто скрытное выдвижение малых штурмовых групп противника по лесополосам. Операторами ударных БПЛА нанесены точечные удары по живой силе и полевым складам боеприпасов ВСУ. Последовавшая детонация боекомплекта привела к ликвидации опорных пунктов противника.

«В ходе воздушной разведки разведывательный расчёт БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» обнаружил сеть замаскированных блиндажей и огневых точек противника в лесополосах. Координаты выявленных целей были оперативно переданы артиллерийскому подразделению. Расчёт САУ «Гиацинт-С» нанёс серию точных ударов по позициям ВСУ», — уточнили в Минобороны РФ.

Помимо этого, расчётом реактивной системы залпового огня «Град», входящей в состав группировки войск «Восток», были уничтожены пункты дислокации подразделений ВСУ, на которых противником предпринималась попытка скрытного размещения личного состава.