Бойцы группировки войск «Юг» предотвратили попытку ВСУ лишить их связи

На Краматорско-Дружковском направлении связисты группировки войск «Юг» пресекли попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) вывести из строя системы связи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие батальона связи 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск предотвратили попытку противника нарушить управление нашими подразделениями на Краматорско-Дружковском направлении СВО», — сообщили в ведомстве.

Атака была направлена на ретранслятор, через который осуществлялась радиосвязь между подразделениями. Для минимизации последствий ударов созданы специальные дежурные группы, которые восстанавливают работу оборудования.