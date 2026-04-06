Бойцы группировки войск «Юг» предотвратили попытку ВСУ лишить их связи
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M. Arkhipov
На Краматорско-Дружковском направлении связисты группировки войск «Юг» пресекли попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) вывести из строя системы связи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие батальона связи 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск предотвратили попытку противника нарушить управление нашими подразделениями на Краматорско-Дружковском направлении СВО», — сообщили в ведомстве.
Атака была направлена на ретранслятор, через который осуществлялась радиосвязь между подразделениями. Для минимизации последствий ударов созданы специальные дежурные группы, которые восстанавливают работу оборудования.
А ранее глава «Роскосмоса» рассказал, что в зоне спецоперации принимают участие 1 357 сотрудников госкорпорации. До этого Дмитрий Баканов сообщал, что 342 работника были ранены, 105 погибли или пропали без вести. Двое добровольцев из числа сотрудников стали Героями России, более 400 отмечены государственными и ведомственными наградами.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.