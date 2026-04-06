6 апреля, 04:45

В Дербентском районе Дагестана эвакуировали 358 человек

Обложка © Telegram / Дербентский район

В Дербентском районе Дагестана 358 человек были эвакуированы из-за угрозы подтопления. Большинство эвакуированных разместились у родственников, остальные находятся в шести пунктах временного размещения. Для жителей организовано горячее питание и медицинская помощь, сообщили в районной администрации.

Трансфер спецтехники для ликвидации последствий. Видео © Telegram / Дербентский район

«В связи с переливом реки, стекающей из Кайтага к Геджухской плотине, Эльман Аллахвердиев прибыл в район угрозы подтопления рядом с посёлком Мамедкала. Разрушение защитного сооружения привело к тому, что вода хлынула в населённые пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и посёлок Мамедкала», — говорится в сообщении.

На трассе между Мамедкалой и Геджухом потоком воды смыло автомобили. В зоне подтопления погибли двое человек, ещё семеро были спасены. Экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий, власти задействовали 14 единиц спецтехники, включая гусеничный трактор и тракторы.

В Дагестане умерли спасённые из реки беременная девушка и подросток

Ранее было опубликовано видео с сильным наводнением в посёлке Мамедкала. Отмечается, что из-за стихии уровень воды поднялся до вторых этажей жилых домов. Жители передвигаются на лодках, автомобили плывут по проезжей части, в посёлке слышны крики о помощи.

Тимур Хингеев
