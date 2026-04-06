В Харьковскую область переброшены группы Нацгвардии ВСУ для карательных задач
В Харьковскую область направили подразделения Нацгвардии Украины, которым поручено разыскивать дезертиров и выполнять карательные задачи. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В связи с неспособностью украинской военной полиции своевременно отправить группы для поиска дезертиров, командование ВСУ перебросило в Харьковскую область боевые группы Нацгвардии. Часть националистов НГУ будет распределена по боевым группам, другие будут выполнять исключительно карательные функции», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось об ударах по позициям ВСУ в Харьковской области. В операции участвовал танк Т-80БВМ при поддержке разведывательных беспилотников группировки «Север». Были уничтожены замаскированные опорные пункты и живая сила противника. Цели выявили с воздуха с помощью дронов.
