В России разработают ГОСТ на подарочные наборы для новорождённых

В России планируют утвердить единый ГОСТ для подарочных комплектов новорождённым, который станет ориентиром для регионов. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Роскачества Максим Протасов.

«Довольно во многих регионах сейчас есть такая практика, и для нас важно обобщить лучшие примеры и создать национальный стандарт как рекомендации регионам», — сказал он.

Инициатива направлена на систематизацию существующих практик. Особое внимание уделят содержимому таких комплектов. Речь идёт о перечне вещей и товаров, которые считаются необходимыми в первые дни жизни ребёнка.

Ранее в России начали работу над новым государственным стандартом для противомоскитных сеток. В документ планируют включить требования по размещению предупреждающих надписей о рисках, связанных с открытыми окнами в домах, где есть дети.