Начальник перешёл границы? Юристы рассказали, как поставить хама на место по закону

За оскорбления в адрес работника руководство может столкнуться с крупными штрафами или даже потерять должность. Об этом РИА «Новости» сообщил юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

«По закону, оскорбление влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тысяч, на должностных лиц до 50 тысяч, а на юридических лиц до 200 тысяч», — пояснил юрист.

Он отметил, что при жалобе со стороны сотрудника компания обязана инициировать служебную проверку. Если факт неподобающего поведения подтверждается, к виновному применяются дисциплинарные меры. В ряде случаев это может привести к увольнению.

Также работник имеет право обратиться в суд. В иске можно потребовать защиту чести и деловой репутации, а также компенсацию морального ущерба. Если оскорбления сопровождаются угрозами, вымогательством или иными противоправными действиями, ситуация может перейти в уголовную плоскость. В таком случае возможна ответственность уже по нормам Уголовного кодекса.

