6 апреля, 07:16

Экс-дипломат США назвал позицию Трампа по Ормузскому проливу победой Ирана

Публичный отказ Дональда Трампа от силовой разблокировки Ормузского пролива — это не что иное, как призыв ко всему миру договариваться с Ираном. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский дипломат в отставке Час Фриман.

Президент США чётко дал понять: военные методы для восстановления судоходства применяться не будут, отметил Фриман. А значит, страны, чьи экономики напрямую зависят от транзита нефти, газа, удобрений и алюминия через эту стратегическую артерию, должны сами искать пути решения проблемы.

По сути, единственный оставшийся способ возобновить движение судов — достичь договорённостей с Тегераном. Военный вариант больше не рассматривается, подчеркнул экс-дипломат.

По его убеждению, озвученная Трампом позиция фактически означает победу Ирана.

Трамп сообщил, что Путин не боится НАТО
Ранее Life.ru писал, что посольство Ирана «потеряло ключи» от Ормузского пролива после ультиматума Трампа. Похожий тон выбрало и посольство Ирана в Южной Африке. Там также отреагировали с долей иронии на обсуждение ситуации вокруг пролива. Якобы ключи спрятаны под цветочным горшком и открыть пролив они могут только друзьям.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

Дарья Денисова
