Посольство Ирана «потеряло ключи» от Ормузского пролива после ультиматума Трампа

Дипмиссии Ирана в Зимбабве с иронией отреагировали на призыв открыть Ормузский пролив, прозвучавший со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом посольство написало в соцсети Х.

«Мы потеряли ключи», — говорится в сообщении.

Похожий тон выбрало и посольство Ирана в Южной Африке. Там также отреагировали с долей иронии на обсуждение ситуации вокруг пролива. В своём сообщении дипломаты отметили: «Тсс... Ключи под цветочным горшком. Но открываем только друзьям».

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул жёсткие требования в адрес Ирана, связанные с ситуацией вокруг Ормузского пролива. Американский лидер обозначил крайний срок — вечер вторника. Если к этому времени пролив не будет открыт, он пригрозил серьёзными последствиями.