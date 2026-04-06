Fars: 15 судов прошли Ормузский пролив с разрешения Ирана

За последние сутки через Ормузский пролив прошли 15 судов, получив разрешение от иранской стороны. О прохождении судов через стратегически важный участок сообщило агентство Fars.

«В течение 24 часов после получения разрешения от Ирана 15 кораблей пересекли Ормузский пролив», — говорится в материале.

Ранее сообщалось о первых проходах судов через Ормузский пролив после обострения ситуации вокруг Ирана. Речь шла о газовозах, направлявшихся из Персидского залива. Маршрут успешно преодолели два танкера со сжиженным природным газом. Оба судна выполняли рейсы по заказу одной судоходной компании.